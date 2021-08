San Giorgio a Cremano – San Giorgio a Cremano – Procida, firmato protocollo d’intesa culturale-turistico.

Ecco la comunicazione del sindaco Giorgio Zinno.

Cari concittadini, è stato ufficializzato il percorso di condivisione culturale e turistica tra la nostra città e l’isola di Procida, Capitale della Cultura 2022.

Dopo l’incontro con il sindaco dell’isola Dino Ambrosino, avvenuto insieme all’assessore alla cultura Pietro De Martino, è stato approvato in giunta da entrambi i comuni, il protocollo d’intesa che prevede scambi culturali e conferma il legame artistico e storico tra le due comunità.

Ora si potrà procedere a proporre e realizzare attività, iniziative ed eventi su temi e interessi comuni.

Tra questi vi è sicuramente il legame con il grande Massimo Troisi. Il nostro concittadino girò gran parte delle scene del suo ultimo film “Il Postino” nel Borgo della Corricella.

Per tutto il periodo, l’ultimo e forse il più difficile della sua vita, Massimo strinse un rapporto di profonda amicizia con la comunità procidana. Il suo ricordo indelebile fu sancito anche dalla denominazione che l’allora amministrazione volle dare alla spiaggia del Pozzo Vecchio, che fu appunto ribattezzata nel 2009 “Spiaggia del Postino”, alla presenza dell’allora Sindaco di San Giorgio a Cremano, Mimmo Giorgiano;

E non è tutto, le numerose opportunità turistiche che uniscono le due città, riguardano anche l’aspetto storico legato ai Borbone. A Procida vi è lo straordinario Palazzo D’Avalos che nel 1734 fu trasformato in Palazzo Reale e casino di caccia da Carlo di Borbone e tale vi restò fino al 1815, quando venne convertito prima in scuola militare, e poi nel 1830 in carcere del Regno.

Non si escludono quindi possibili legami con le nostre ville settecentesche e con la storia della nostra città, che proprio sotto Carlo di Borbone ebbe grande impulso.

In conclusione, con questo protocollo potremo realizzare un programma di iniziative nell’ambito degli eventi turistico/culturali legati alla Capitale della Cultura 2022;

Ora, con questo documento, daremo vita anche a scambi tra associazioni culturali che operano nel campo dell’arte e dello spettacolo per favorire il processo di conoscenza dei rispettivi contesti culturali e realizzeremo attività che daranno iumpulso al turismo tra i due territori, ricchi di arte, storia e cultura.

Guardiamo al futuro con fiducia, confermando il ruolo centrale di entrambi i comuni nella diffusione della bellezza e del talento e forti della collaborazione efficace e solidale che abbiamo istituito.