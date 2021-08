Portici – Spiaggia delle Mortelle fruibile anche dai diversamente abili grazie a sedie speciali.

Ecco la comunicazione del sindaco Enzo Cuomo.

Una Città che guarda al futuro è una Citta’ che non lascia indietro nessuno. E in fondo l’inclusione è anche rendere qualsiasi risorsa del territorio accessibile a tutti, indistintamente. Il mare, ad esempio, che da oggi sarà completamente fruibile anche dai diversamente abili.

Insieme a Michele abbiamo collaudato queste speciali sedie con ruote di plastica, che potranno accompagnare i Cittadini portatori di handicap direttamente in acqua, per un bagno in totale relax e senza alcun ostacolo.

Senza più barriere o fastidiosi impedimenti , alla spiaggia delle Mortelle sarà possibile entrare in mare e risalire sulla battigia, utilizzando sedie e pedane già collocate sulla sabbia.

Da tempo, grazie alla dirigente delle politiche sociali Anna Lecora, al prezioso contributo della Commisisone Consiliare Politiche Sociali con il contributo di tutti i Consiglieri della Maggioranza e di Ornella Pasqua, Luca Manzo ed Enrico Grandi alternatisi alla Presidenza della Commissione, e a diverse altre figure che collaborano con noi, stiamo costruendo un dialogo aperto e diretto con i Cittadini di ogni categoria, rendendo concreti suggerimenti e idee per migliorare la nostra Città.

La fruibilità totale del nostro mare era una priorità, tale da convincerci ad acquistare sedie e pedane nel più breve tempo possibile e rendere la spiaggia delle Mortelle sempre più a misura di ogni Cittadino.

Adesso alla Spiaggia delle Mortelle un Cittadino con disabilita’ puo’ arrivare direttamente in mare senza trovare alcuna barriera.

A giudicare dalle immagini, possiamo dire che un primo traguardo è stato raggiunto, grazie anche all’esperienza di persone come Michele, fonte di idee per abbattere ogni tipo di barriera.