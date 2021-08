Napoli – Bando della Regione Campania per il settore turistico.

DD n.464 del 06.08.2021, pubblicato sul BURC n.79 del 9 agosto 2021.

Sono previsti contributi a fondo perduto nella misura del 60% e fino a un massimo di 200.000 euro per le imprese operanti nei seguenti settori (codici di attività Ateco 2007):

– 55.10.0 Alberghi

– 55.20 Alloggi per Vacanze e Altre Strutture per Brevi Soggiorni

– 55.20.1 Villaggi turistici

– 55.20.2 Ostelli della gioventù

– 55.20.3 Rifugi di montagna

– 55.20.4 Colonie marine e montane

– 55.20.5 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole

– 55.30.0 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

– 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio

– 79.12.00 Attività dei tour operator

– 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca.

Le domande di agevolazione e la relativa documentazione possono essere presentate a decorrere dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2021 e fino alle ore 10:00 del 2 novembre 2021 e vengono valutate in ordine cronologico di presentazione.