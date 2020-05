San Giorgio a Cremano – Nasce Cremano Food: sito e app per consultare i menu di tutta la città.

Ecco il comunicato del sindaco Giorgio Zinno:

Cari concittadini giovedì in Campania riparte il settore food con le restrizioni stabilite dalla conferenza stato-regioni.

Anche nella nostra città sono tantissimi gli operatori della ristorazione che riapriranno con servizio al tavolo, ma che dovranno adattarsi alle nuove norme e ripensare alla propria organizzazione.

L’amministrazione è pronta a sostenerli mettendo a disposizione, in maniera assolutamente gratuita una piattaforma digitale che consentirà ai clienti di avere a disposizione i menù dei ristoranti, bar, pizzerie ecc di San Giorgio a Cremano direttamente sul proprio cellulare.

Uno strumento che garantirà le norme di sicurezza, legate al contenimento del contagio, evitando infatti l’utilizzo dello stesso menù da parte di più persone.

Il progetto, denominato “Cremanofood”, visti i tempi stretti partirà entro questo fine settimana con un sito web che raccoglierà tutti i menù di ristoranti, pizzerie, pub e bar della città.

Successivamente si svilupperà in una app, attraverso la quale si potrà ordinare sia dall’interno del locale che da casa, nonchè procedere successivamente anche al pagamento.

Per aderire al “Cremanofood” gli operatori del settore dovranno inviare una mail, indicando l’attività, l’indirizzo e i propri contatti a:

cremanofood@e-cremano.it

Più volte abbiamo incontrato, con l’assessore Grazia Esposito e con il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Giordano, i delegati delle associazioni di categoria, mettendo sul tavolo le opportunità di sostegno in vista delle riaperture.

Con l’assessora abbiamo pensato a questo strumento, che offriamo gratuitamente per sostenere la ripresa e contribuire a contenere il contagio. Saremo sempre al fianco dei commercianti, anche per altre iniziative oltre che per gli interventi sul bilancio 2020 che il consiglio comunale deciderà di approvare, per far sì che la nostra città possa presto uscire anche dalla crisi di lavoro ed economica che il virus ha creato.

Oggi abbiamo la bella notizia di una persona guarita dal covid19 e di 4 tamponi tutti negativi.