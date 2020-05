Napoli – La Regione Campania ha avviato un bando per attribuire speciali indennità a studenti universitari meritevoli, impegnando circa dieci milioni di euro.

Possono rispondere al bando regionale, che assegnerà un bonus di 250 euro, studenti iscritti per l’a.a. 2019/2020 ai corsi di studio delle università statali e non statali che rilasciano titoli aventi valore legale ed aventi sede nella Regione, ad eccezione delle università telematiche, ma anche studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché studenti iscritti ai corsi per mediatori linguistici.

Per partecipare è necessario avere un ISEE familiare di non più di 13mila euro, trovarsi massimo al primo anno fuori corso, aver conseguito almeno 10 crediti formativi universitari al secondo anno o almeno 25 per i successivi.

Le domande vanno presentate esclusivamente online sul sito

http://www.adisurcampania.it/

entro le 12 del prossimo 17 luglio.