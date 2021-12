San Giorgio a Cremano – Lavoro. Zinno: “In 2 anni 100 nuove assunzioni”

Ecco la comunicazione del sindaco Giorgio Zinno:

Cari concittadini, stiamo alacremente lavorando per raggiungere le settanta assunzioni nella macchina amministrativa nel giro di pochi mesi per affrontare meglio la necessità di dare servizi al cittadino e affrontare la sfida del PNRR.

I primi nove nuovi dipendenti da venerdì 31 dicembre saranno in organico del comune.

Entreranno in servizio 5 giardinieri assunti tramite la graduatoria del centro dell’impiego che daranno nuova forza agli oramai pochissimo giardinieri comunali che negli ultimi anni hanno lavorato instancabilmente per diminuire quanto più possibile le zone di verde non curate. Dal 2022 avremo nuove forze per garantire tali servizi.

Oltre ai 5 giardinieri dal primo gennaio saranno in servizio anche 4 geometri assunti con il concorso conclusosi pochi giorni fa a tempo determinato per un anno per seguire le pratiche del 110% e le altre agevolazioni dello stato.

Procedono spediti gli altri concorsi e l’assunzione in pochi mesi di questi nove dipendenti rappresentano uno straordinario risultato, ma siamo solo all’inizio: a febbraio sarà il turno di informatici e vigilanti ambientali, a marzo degli amministrativi e a inizio anno partiremo con le procedure di altri bandi e l’inizio del concorso per Polizia Municipale

Avevamo promesso cento assunzioni in cinque anni, raggiungeremo probabilmente l’obiettivo in due, a dispetto di tutti i detrattori.

Più dipendenti vuol dire un’amministrazione pubblica più vicina ai cittadini e servizi migliori, dopo gli anni di sofferenza dovuta all’esodo determinato soprattutto da Quota 100 e purtroppo da alcuni decessi.

Abbiamo dimostrato ancora una volta che il nostro è il governo del fare e continueremo su questa strada.