Torre del Greco – Il parterre dei partecipanti torresi alle Regionali di settembre si arricchisce.

Alle 12 di oggi, presso il locale Happy Hour a Corso Vittorio Emanuele, ci sarà la presentazione della candidatura al Consiglio regionale dell’ex sindaco Valerio Ciavolino. Correrà per la lista Caldoro Presidente.

Al momento è l’unico candidato di Torre del Greco a presentarsi con il Centrodestra.

Presenti in città, da poche ore, i manifesti della candidata del Pd, consigliere uscente, Loredana Raia.

Nei giorni scorsi hanno già palesato la loro candidatura, Clementina Sasso e Marco Manna, per Potere al Popolo, con Giuliano Granato candidato presidente. Monica Ascione, per Italia Viva. E Clelia Gorga, per Campania Libera, sempre con Vincenzo De Luca candidato presidente.

Alfonso Ancona