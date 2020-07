Portici – E da ieri notte , lunedì 13, riprendono gli interventi programmati di disinfestazione da alati ( Dezanzarizzazione).

Il prossimo intervento è previsto per il giorno 27 luglio, poi proseguiranno con cadenza quindicinnale ad Agosto, Settembre e Ottobre.

“Inutile scrivere chiedendo interventi per la propria abitazione, sui balconi non possono salire….. ma passeranno in tutte le strade della Città.

Segnalazioni specifiche per presenza di blatte unicamente per tombini sulle pubbliche strade possono essere inoltrate a e.morandino@comune.portici.na.it, si ribadisce e precisa che nelle aree private e condominiali devono provvedere i condomini o i proprietari”, a dirlo in un post il sindaco Enzo Cuomo.