Castellammare di Stabia – Ancora controlli, ancora azioni decise e mirate per il ripristino della legalità nel quartiere Acqua della Madonna.

Anche ieri sera è andata in scena un’operazione congiunta ad opera degli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, dei militari della locale Compagnia della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto e del personale della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia.

Un lavoro certosino di controllo del territorio che proseguirà ancora senza sosta.

Un’attività sinergica con le forze dell’ordine che rientra in una programmazione chiara, messa in campo in cooperazione con l’amministrazione comunale e l’assessorato alla sicurezza per la prevenzione e il contrasto dell’illegalità diffusa in quell’area.

Nel corso dell’intervento effettuato ieri sera, sono state impiegate 11 pattuglie, che hanno identificato 81 persone di cui 2 con precedenti di polizia. Sono stati ispezionati 8 esercizi commerciali del luogo e sono stati controllati 27 autoveicoli e 3 motoveicoli, mentre un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Sono state effettuate, infine, 80 contravvenzioni alle auto in sosta vietata, con verbali di importo pari a 180 euro per i veicoli in sosta su area demaniale.