Napoli – Dal wedding, uno dei settori produttivi italiani più colpiti dal lockdown e dall’emergenza pandemica, un segnale di rilancio e speranza. Racchiuso in un video musicale che in pochi giorni ha fatto il pieno di visualizzazioni. A lanciarlo Pietro Aiello Cilento d’Altavilla, art director ed esponente di primo piano del mondo del wedding non solo nel Napoletano.

Grazie alla direzione artistica e alla produzione della Duke Events and Communication, ha infatti scritto e sceneggiato il video che scorre sotto le note di You (brano arrangiato e interpretato dallo stesso Aiello Cilento d’Altavilla), che ha come protagonisti due giovani attori e modelli, Ciro Marciano e Anastasia Ronca. I due nella clip, girata e montata dalla Horizon Produzioni Video, sono futuri sposi bloccati nelle loro abitazioni dal lockdown. Un amore a distanza, nei giorni in cui sognavano di organizzare insieme le nozze, che sembra infrangersi contro il muro eretto per combattere la pandemia. Ma quando il progetto di unione sembra arenarsi, arriva un lieto fine a cambiare il corso della loro esistenza.

“Il messaggio che abbiamo voluto lanciare – spiega l’autore – è ovviamente quello della speranza, in particolare per il settore del wedding, che dopo essere stato lasciato allo sbando, sta riprendendo la propria strada. È ovvio che i problemi ci sono ancora – prosegue Pietro Aiello Cilento d’Altavilla – ma la storia che raccontiamo nella clip, comune a tante coppie che abbiamo sentito in questi mesi, vuole rappresentare un raggio di sole che illumina il buio degli ultimi mesi. Un augurio insomma per coloro che lavorano nel wedding e per le coppie che si sono trovate a fronteggiare questa terribile avversità”.

Aiello Cilento d’Altavilla ha messo insieme le sue grandi passioni: il wedding appunto, ma anche la musica ed il cinema, per consegnare un messaggio di speranza in un futuro che risulta ancora incerto. Un messaggio al quale si sono voluti associare importanti realtà imprenditoriali come Le Fratte Luxury Home di Castellammare di Stabia; Mikela C. Creazioni di Michela Cannavacciuolo; Flò Design di Gianni Oliviero; Sire ricevimenti d’autore; Marilyn Freedom Agency; Veronica Salvati Wedding Trainer; Nuove Armonie Accademia musicale e studio di registrazione; Auto e moto Star di Luigi Terrestre; Yles beauty assistant di Ylenia Esposito, che hanno dato la loro collaborazione per la realizzazione del video.

