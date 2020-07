San Giorgio a Cremano – Portici – Nella tarda serata di ieri l’altro due carabinieri in servizio sono rimasti feriti mentre cercavano di sedare una rissa tra due persone, nata per futili motivi, al confine tra Portici e San Giorgio a Cremano.

I due militari in servizio, nel tentativo di placare gli animi, sono stati invece aggrediti da uno dei due litiganti e ora si trova ai domiciliari per resistenza pubblico ufficiale, in attesa di giudizio.

I Carabinieri hanno riportato trauma toracico e contusioni al polso e sono stati medicati all’Ospedale del Mare, dove sono stati giudicati guaribili in 5 e 7 giorni.