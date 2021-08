Portici – Portici alla “Settimana Italiana” tenutasi in Danimarca. Strategie di sviluppo per internazionalizzazione della Città.

Ecco la comunicazione del sindaco Enzo Cuomo.

Grazie all’invito del Console Onorario Italiano in Danimarca,Ib Larsen, l’Assessore alla Gentilezza del Comune di Portici, la dottoressa Mariarosaria Liuzzi ha rappresentato la Città di Portici alla Settimana Italiana tenutasi ad Aarhus in Danimarca dal 2 al 6 agosto 2021.

L’ Assessore Liuzzi ha tenuto conferenze in cui ha illustrato le iniziative dell’Amministrazione Comunale e cosa offre la nostra Città da un punto di vista culturale e artistico.

I partecipanti danesi hanno mostrato anche grande interesse per la nostra Citta’ e per le iniziative dell’Assessorato alla Gentilezza.

Un incontro tra due popoli molto differenti ,ma uniti da un grande desiderio di conoscenza per le culture diverse, tale da progettare future visite culturali e turistiche nella nostra Città.

Insieme alle strategie di sviluppo dobbiamo iniziare un processo di internazionalizzazione della Città di Portici promuovendo i grandi attrattori culturali per farli diventare mete turistiche e,di concerto con le altre Citta’ del Vesuviano realizzare distretti turistici a cui stiamo lavorando.