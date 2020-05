Torre Annunziata – «La città di Torre Annunziata è uno dei punti strategici e simbolici della nostra realtà regionale e metropolitana.

Per questo motivo abbiamo delegato Paolo Persico a lavorare per giungere ad una fase inclusiva e aperta della vita del PD a Torre Annunziata nei tempi adeguati rispetto ai drammatici problemi sociali e alle scadenze politiche delle prossime settimane. Dobbiamo superare inutili e dannose incomprensioni».

Con queste parole il Segretario regionale del PD Leo Annunziata e il Segretario metropolitano Marco Sarracino hanno annunciato l’approdo in città di un “facilitatore” in casa dem per ricucire i rapporti tra le varie anime del partito in vista soprattutto dei prossimi appuntamenti elettorali.

«Siamo sicuri che il Segretario cittadino Francesco Savarese,eletto nell’ultimo congresso, e il Sindaco Enzo Ascione, insieme alle tante forze che sono parte essenziale del nostro partito e ai tanti che guardano a noi con rinnovata attenzione, sapranno far prevalere le ragioni -anche a costo di un serrato e schietto confronto dell’unità e della condivisione delle scelte – hanno chiarito Annunziata e Sarracino – Torre Annunziata è parte fondamentale, con le sue contraddizioni e la sua complessità, della storia del centrosinistra ed ha vissuto i suoi momenti migliori quando si sono fortemente legati -pur nella dialettica -azione amministrativa e capacità delle forze politiche di raccogliere ansie , speranze e anche rabbia e poi ricondurle in termini di partecipazione e di consapevolezza delle sfide da affrontare» hanno concluso.