In relazione alle notizie che in queste ore si stanno diffondendo in Città, secondo cui i Consiglieri Comunali Mele e Buono intendono fornire il proprio appoggio al Sindaco Palomba, la Lega Salvini Premier di Torre del Greco tiene a precisare di non essere mai stata messa previamente a conoscenza dai predetti Consiglieri Comunali di tale loro iniziativa ed in ogni caso di non condividerla nella maniera più assoluta, nel rispetto del dovere di lealtà e di coerenza verso tutti i propri elettori, militanti e simpatizzanti.

Segretario cittadino Lega Salvini Premier

Torre del Greco

Maria Gabriella Palomba

