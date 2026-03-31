Torre del Greco – La giunta comunale di Torre del Greco ha approvato il piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2026-2028.

Il Piao rappresenta uno strumento strategico fondamentale per la programmazione e la gestione delle attività dell’ente, in quanto integra in un unico documento i principali strumenti di pianificazione, con l’obiettivo di semplificare i processi amministrativi, migliorare la qualità dei servizi e rafforzare la trasparenza dell’azione amministrativa.







“Si tratta di un atto amministrativo obbligatorio – dichiara il sindaco Luigi Mennella – ma anche di un atto politico di grande rilievo, perché ci permette di misurare quanto abbiamo realizzato fino ad oggi e di definire chiaramente le azioni e gli obiettivi futuri. Con il Piao confermiamo l’impegno a rendere l’amministrazione più efficiente, trasparente e vicina ai cittadini”.

Il piano si articola in quattro sezioni principali:

· Scheda anagrafica dell’Ente, contenente i dati identificativi e il quadro generale di riferimento;

· Valore pubblico, performance e anticorruzione, con l’individuazione degli obiettivi strategici e delle misure per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;

· Organizzazione e capitale umano, dedicata alla struttura dell’ente, alla gestione del personale e al fabbisogno di risorse umane;

· Monitoraggio, finalizzato alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti.

Attraverso il piano, l’amministrazione individua gli obiettivi strategici e operativi, le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, il fabbisogno di personale, nonché le azioni volte al miglioramento delle performance organizzative e individuali.

L’approvazione del Piao si inserisce nel più ampio percorso di innovazione e modernizzazione della macchina amministrativa, con particolare attenzione all’efficienza, alla digitalizzazione e alla centralità del cittadino.

Con questo atto, la giunta conferma l’impegno a garantire una gestione sempre più efficace, responsabile e orientata ai risultati, in linea con le esigenze della comunità locale.