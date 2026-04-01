Ercolano – Coppa America, i modelli storici in mostra a Villa Campolieto ad Ercolano

Dal 4 al 12 aprile è in programma la terza edizione del premio Pithecusae

Modelli delle imbarcazioni che hanno partecipato alle passate edizioni della Coppa America in esposizione a Villa Campolieto ad Ercolano. È l’omaggio che l’associazione circoli nautici della Campania ha inteso fare all’America’s Cup e in particolare a Napoli, che il prossimo anno ospiterà le regate finali della prestigiosa rassegna velica internazionale.







Sarà questa infatti una delle sezioni della terza edizione del trofeo Pithecusae, l’iniziativa che mette in evidenza la tradizione navale campana e che si concretizzerà con una mostra in programma dal 4 al 12 aprile nei saloni di Villa Campolieto, una delle più prestigiose dimora vesuviane presenti lungo il Miglio d’oro. L’esposizione rientra nelle manifestazioni alla quinta Giornata del mare e della cultura marinara, prevista venerdì 10 aprile presso il quartier generale della Marina Militare di Napoli in via Acton.

Restando alla mostra, resa possibile grazie alla disponibilità della fondazione ente ville vesuviane guidata dal presidente Gennaro Miranda, la vera novità di quest’anno sarà la presenza di modelli di barche che hanno partecipato alla Coppa America dal 1851 ai giorni nostri: “Il nostro obiettivo – afferma il presidente dell’associazione circoli nautici della Campania, Gianluigi Ascione – è innanzitutto quello di accrescere ulteriormente l’interesse per la prestigiosa regata velica in programma nelle acque del Golfo di Napoli nel 2027. Faremo conoscere al pubblico napoletano ma anche ai turisti, la storia dell’America’s Cup, accanto agli aneddoti legati alla tradizione navale dei nostri territori”.

Acconto a quella dedicata alla Coppa America, la terza edizione del trofeo Pithecusae sarà caratterizzata da altre tre sezioni: navi e imbarcazioni a vela e remi; navi e imbarcazioni a propulsione meccanica; mezziscafi di navi e imbarcazioni. “La Campania e una buona parte del meridione – aggiunge Gianluigi Ascione – hanno conosciuto una notevole vivacità in ambito navale, con la realizzazione di numerosi modelli e diverse tipologie di barche. La mostra punta dunque alla diffusione della cultura navale e, allo stesso tempo, a rendere omaggio al lavoro dei modellisti. Anche per questo, non sarà stilata una graduatoria, ma saranno invece assegnati riconoscimenti-ricordo a tutti gli espositori”.

Sempre nell’ambito delle iniziative legate alla quinta Giornata del mare e della cultura marinara, Villa Campolieto ospiterà martedì 7 aprile anche il convegno “Epopea delle grandi scoperte geografiche-Approfondimenti su Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci e Ferdinando Magellano. Il relatore, l’ingegner Luigi Tufolo, proporrà “un viaggio – spiegano gli organizzatori – raccontando le imprese e la visione dei grandi protagonisti della navigazione, in un dialogo ideale con il modellismo navale, che oggi consente di rivivere tecniche e imbarcazioni di quell’epoca”.