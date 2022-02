San Giorgio a Cremano – Presto internet gratuito a San Giorgio a Cremano.

Ecco le parole del sindaco Giorgio Zinno:

Al via il progetto di realizzazione dell’impianto Wi Fi gratuito nelle sedi comunali e a seguire, sul territorio cittadino.

D’accordo con l’assessore all’Innovazione Tecnologica , Giuseppe Giordano e grazie all’impegno del settore informatico dell’ente, abbiamo programmato la realizzazione di una rete wirless aperta e gratuita, a partire da Villa Bruno e dal Municipio in piazza Carlo di Borbone, dove verranno istallati ben 55 hot spot che consentiranno una copertura capillare di tutti gli uffici e del parco di Villa Bruno. La realizzazione della rete wi fi in queste prime due sedi, sarà completata entro il mese di aprile.

Già è stata avviata anche la progettazione di una nuova rete WI FI cittadina che coprirà quasi l’intero territorio e tutti i parchi pubblici, con l’installazione di oltre 40 hot spot. E questa sarà completata entro fine anno.

L’installazione di hot spot più performanti, consentirà a tutti i cittadini di connettersi e di poter accedere a nuovi servizi offerti attraverso una piattaforma tecnologica innovativa.

I cittadini potranno registrarsi on line con autenticazione e non sarà più necessario recarsi fisicamente presso gli uffici comunali, come avveniva in precedenza per avere le chiavi di accesso alla rete.

L’obiettivo che ci siamo posti è quello di realizzare una città digitale che costituirà la piattaforma di sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese, oltre che di aggregazione di tutte le energie e delle esperienze sul territorio.

Stiamo mettendo in campo un grande progetto di ammodernamento della nostra città sotto il profilo tecnologico, che amplia e potenzia quello già esistente semplificando sempre più la vita della nostra comunità.

In un periodo come quello della pandemia, in cui più che mai abbiamo utilizzato la tecnologia, è divenuto fondamentale restare connessi e rendere questi strumenti sempre più accessibili a tutti.

Anche queste azioni rientrano in una visione di città sempre più moderna e contribuiscono a migliorare progressivamente la vita dei concittadini. L’obiettivo del progressivo incremento dell’offerta di connettività libera è quello infatti di migliorare anche l’attrattività del nostro territorio, affinchè la nostra, sia sempre più una città capace di essere competitiva anche nella sua offerta ai giovani, agli studenti e in generale a tutte le età.