Torre del Greco – Sistema di pagamento PagoPA, servizio notifiche digitali Send e servizio online di richiesta di accesso agli atti: sono i tre servizi digitali destinati a semplificare i rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione che, nell’ambito del processo di innovazione e digitalizzazione delle proprie attività, il Comune di Torre del Greco attiverà a partire dal primo novembre.

A specificarlo, attraverso una comunicazione pubblica a doppia firma, sono il sindaco Luigi Mennella e il dirigente del settore servizi tecnologici Egidio Ciani. Nel manifesto redatto dall’ente vengono spiegate le prerogative di ogni singolo servizio: per il sistema di pagamento PagoPA, “in conformità alle disposizioni normative vigenti, a partire dal primo novembre 2025 tutti i pagamenti dovuti al Comune di Torre del Greco (esempio multe, tributi, diritti di segreteria, tariffe per servizi a domanda individuale, ecc.) dovranno essere effettuati esclusivamente tramite la piattaforma nazionale “PagoPA”, il sistema unico per i pagamenti verso la pubblica amministrazione che garantisce maggiore sicurezza, tracciabilità e trasparenza”. Queste le modalità di pagamento: online, attraverso il sito istituzionale del Comune, l’home banking della propria banca (ricercando il logo pagoPA) o app di pagamento; presso gli esercizi convenzionati, sportelli bancari, Atm abilitati, uffici postali, ricevitorie, tabaccherie e altri operatori riconoscibili dal logo pagoPA. Per ulteriori informazioni e per accedere direttamente ai servizi di pagamento basta consultare l’apposita sezione presente sul sito dell’ente (https://comune.torredelgreco.na.it/pagopa/).







Il Comune, inoltre, “aderisce al servizio notifiche digitali (Send) per la notifica dei verbali codice della strada, la piattaforma nazionale realizzata da PagoPA Spa per la gestione digitale delle notifiche a valore legale”. Tramite Sens, cittadini e imprese potranno ricevere in formato digitale atti, comunicazioni e notifiche ufficiali emessi dal Comune, in modo sicuro, tracciabile e con pieno valore legale. Il servizio consente di ricevere le notifiche digitali tramite l’app Io sul cellulare, pec registrandosi sulla piattaforma Inad (indice nazionale dei domicili digitali); consultare in ogni momento le comunicazioni notificate nella propria area riservata sul portale https://notifichedigitali.pagopa.it accedendo con Spid o carta d’identità elettronica; ridurre tempi e costi delle notifiche cartacee; accedere facilmente agli atti notificati dagli enti pubblici aderenti. “Si invitano i cittadini che non dispongono ancora di una pec e di un’identità digitale – è la raccomandazione che arriva dall’ente – ad attivarla al più presto per poter utilizzare il servizio”.

Infine, dal primo novembre sarà operativo anche il servizio online di richiesta di accesso agli atti, ai sensi della legge 241/1990 e del Dpr 184/2006, disponibile sul sito istituzionale nella sezione Servizi. Le modalità di accesso sono le seguenti: tramite Spid o carta d’identità elettronica; compilazione del modulo online e ricezione del numero di protocollo dell’istanza; selezione dell’ufficio che detiene i documenti richiesti; pagamento degli eventuali importi dovuti esclusivamente tramite PagoPA prima del rilascio della documentazione. Il link diretto al servizio è https://comune.torredelgreco.na.it/servizio/richiesta-accesso-agli-atti-documentale/

“L’amministrazione comunale – concludono sindaco e dirigente – invita tutti i cittadini ad adeguarsi a queste nuove modalità digitali a decorrere dal primo novembre 2025, al fine di garantire una gestione più efficiente, trasparente e sostenibile dei servizi pubblici. Con l’attivazione dei servizi PagoPA, Send e accesso agli atti online, il Comune di Torre del Greco conferma il proprio impegno a favore di una pubblica amministrazione moderna, innovativa e vicina ai cittadini”.