Vico Equense – Un nuovo passo avanti nel percorso di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Lunedì 3 novembre, alle ore 10.30, sarà inaugurato a Vico Equense il nuovo Centro Antiviolenza “Smeralda”, intitolato alla memoria di Anna Scala, la donna vicana vittima di femminicidio.

La sede del Centro sarà ubicata presso l’Istituto SS. Trinità e Paradiso. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Aiello, è stata realizzata con l’Azienda Speciale Consortile della Penisola Sorrentina (Asps) e la Cooperativa Sociale Proodos.







L’inaugurazione sarà preceduta da un momento di confronto nella Sala delle Colonne, durante il quale verrà avviato ufficialmente il tavolo di incontro della rete territoriale antiviolenza. Un appuntamento che vedrà la partecipazione di Centri Antiviolenza, servizi socio-assistenziali, Forze dell’Ordine, Istituzioni, scuole, associazioni e rappresentanti della società civile, tutti uniti da un unico obiettivo: rafforzare il lavoro comune per prevenire, contrastare e superare la violenza di genere.

All’evento interverranno l’Assessore alle Pari Opportunità Rossella Staiano, il Direttore dell’ASPS Andrea Di Fiore e Maria Svato, figlia di Anna Scala.

“Costruire una rete solida e collaborativa è il primo passo per realizzare interventi efficaci e realmente rispondenti ai bisogni delle donne che intraprendono un percorso di uscita dalla violenza”, dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità Rossella Staiano. “Solo attraverso l’impegno condiviso e il dialogo tra tutte le realtà territoriali è possibile rafforzare l’azione comune contro ogni forma di violenza. Ogni contributo, ogni presenza, ogni voce è fondamentale per costruire una rete territoriale forte, capace di accogliere, proteggere e sostenere. Ringrazio la Commissione Pari Opportunità, i Servizi Sociali e quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. Questo centro nasce con l’intento di essere un punto di riferimento stabile per il territorio, non soltanto un’inaugurazione, ma l’inizio di un cammino condiviso di impegno e solidarietà”, ha concluso l’Assessore.

L’apertura del Centro Antiviolenza “Smeralda” rappresenta un segnale concreto di impegno istituzionale e sociale, un passo decisivo verso una comunità ancor più consapevole, ancora più sicura e ancora più vicina alle donne.

Lunedì 3 novembre, ore 10.30

Sala delle Colonne, Istituto SS. Trinità e Paradiso, Vico Equense

Inaugurazione CAV “Smeralda”