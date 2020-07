Torre del Greco – Riceviamo e pubblichiamo questa lettera a firma dell’ex assessore della giunta Palomba, Michele Borriello.

Rappresentare la città di Torre del Greco, in qualità di Vicesindaco ed Assessore, è stato per me un autentico

onore.

Nel corso del mandato, durato tredici mesi, ho lavorato sempre con spirito di servizio e con tenacia

per sostenere al massimo l’attuale compagine amministrativa, mettendo a disposizione dell’intera comunità

la mia caparbietà, la mia ostinazione nel raggiungere gli obiettivi condivisi, il mio tempo, la mia personalità,

il mio saper fare squadra. Con umiltà e correttezza ho cercato sempre di creare rapporti collaborativi con i

colleghi assessori, per rendere maggiormente visibile l’impegno di tutti a fare di questa città un luogo

migliore. Ho dato disponibilità totale ai cittadini, che ho costantemente incontrato, facendo diventare ogni

loro esigenza un problema da affrontare e risolvere.

Tutto ciò nella convinzione piena di rimettere al centro

di ogni azione il bene comune e l’uomo, la persona, con tutte le sue problematiche e drammaticità

quotidiane. Sono fermamente convinto che la politica, quella sana ed onesta, stia in questo: nel servizio al

bene di tutti, nessuno escluso, partendo proprio da quelli che non hanno voce.

Nel corso del mandato tante cose siamo riusciti a fare, ma tantissime altre bisognerà ancora farne.

Mi piace ricordare che nell’esercizio della delega all’Attività Produttiva questo assessorato, ha dato l’avvio

all’informatizzazione del S.U.A.P. con la sottoscrizione di una convenzione con la Camera di Commercio di

Napoli per l’utilizzo del portale “Impresa in un giorno“, consentendo così a tutti i cittadini e professionisti

che vogliano avere un canale unico, diretto e celere con la Pubblica Amministrazione l’invio delle

documentazioni e/o l’acquisizione di tutte le informazioni in materia di Attività Produttive ed iniziare o

variare un’attività commerciale o artigianale con un semplice “click” anche da casa. E’ stata, inoltre,

riqualificata l’area mercatale di Via Circumvallazione (aumentando il numero degli stalli per generi

alimentari e diversi e dotandola di ampio parcheggio e di servizi igienici).

Infine per favorire la ripresa

economica delle attività di somministrazione (bar, ristoranti, pizzerie, pub) del territorio, in seguito

all’emergenza covid-19, sono state varate misure straordinarie per l’installazione (con procedura

semplificata e senza il pagamento della tassa occupazione suolo pubblico) di elementi di arredo o strutture

amovibili quali dehors.

Nell’esercizio della delega al Demanio questo assessorato ha sottoscritto importante convenzione con la

Città Metropolitana per il ripascimento delle scogliere tratto “la Scala – Litoranea” e ha garantito,

approvando apposito Piano Comunale con indirizzi attuativi nonostante le restrizioni previste dall’Ordinanza

Regionale n. 50, la fruizione delle spiagge con accesso libero dotando le stesse di docce e servizi igienici.

Nell’esercizio della delega all’ “Urbanistica” questo assessorato ha proposto alla Giunta, che ha approvato,

deliberazione in merito ai procedimenti finalizzati al rilascio dei titoli edilizi in sanatoria di cui alle leggi

47/85 e 724/94, dando mandato al Settore di predisporre apposito modello di autocertificazione, che

presentato dagli aventi titolo permetta di definire le istanze di condono ancora pendenti. Infine è stata

approvata dalla Giunta Comunale la delibera di adozione del Piano Urbanistico Comunale Strutturale, che

dopo oltre un quarantennio consentirà l’avvio di procedure e di iter amministrativi che ridisegneranno gli

spazi, i luoghi e le attività della città di Torre del Greco, aggiornandoli alle nuove e mutate esigenze

normative e di vita e permettendo, così, al nostro Comune di rimodularsi in città ben strutturata ed

identificata, per recuperare il ruolo che, storicamente, l’ha caratterizzato nel contesto vesuviano-costiero.

Ringrazio, in primis, Pasquale Brancaccio, Consigliere Comunale tenace e volitivo, che ha creduto in me e

mi ha mi ha “tirato dentro” quest’avventura bella e faticosa. Ringrazio il Consigliere Comunale Luigi

Caldarola per le sue continue sollecitazioni e per i suoi apprezzamenti nonché per le belle parole

indirizzatomi nel comunicato stampa. Ringrazio i Consiglieri Comunali tutti, maggioranza e opposizione,

per la stima mostratami.

Ringrazio la Giunta intera con la quale ho percorso un pezzo di strada e condiviso la quotidianità del lavoro

sul campo, speranze, preoccupazioni, visioni, attese. Le auguro buon fine mandato, che immagino denso di

lavoro ma ricco di soddisfazioni e risultati. Ringrazio i componenti dell’ufficio di Staff del Sindaco, Dott.

Alfonso Ascione, Avv. Gaetano Coccoli e Dott. Salvatore Perillo, sempre disponibili e pronti a consigli

attenti e utili pareri. Ringrazio i dipendenti comunali, i Dirigenti e il Segretario comunale, tutti dotati di

elevato senso del dovere e dai quali ho compreso la complessità e la problematicità delle dinamiche della

Pubblica Amministrazione.

Saluto, inoltre, con apprezzamento e stima la collega assessore dott.ssa Luisa Refuto – nuovo vicesindaco

della città – alla quale faccio i più cordiali auguri di proficuo lavoro.

Per ultimo, ma non per importanza, sento il dovere di ringraziare il Sindaco di Torre del Greco, dott.

Giovanni Palomba, per la fiducia palesatami sin dal primo momento del mio ingresso in Giunta, affidandomi

deleghe importanti e offrendomi l’onore di essere Vicesindaco della città in cui sono nato, nella quale vivo e

lavoro. Torre del Greco, la città che amo!

Nell’esercizio del mandato conferitomi ho profuso impegno intenso, sentito e profondo dal primo all’ultimo

giorno.

Auguro di cuore all’intera Amministrazione comunale un buon lavoro e un sereno cammino amministrativo.

Michele Borriello