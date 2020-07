Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 risalgono e toccano quota 4.787 per 8 nuovi casi individuati nelle ultime 24 ore su 1.846 tamponi esaminati presso i laboratori abilitati. Sono 306.363 gli esami condotti dall’inizio della pandemia. Non si registrano nuove vittime rispetto alle 432 accertate dalla fase iniziale dell’emergenza sanitaria. Aumentano i guariti, che salgono al dato totale di 4.096, per effetto di un altro paziente ristabilito dall’infezione al Covid-19.

I dati diffusi dall’Unità di crisi archiviano subito la giornata a contagi zero di ieri, martedì 14 luglio. La Campania si riallinea al trend nazionale, che vede il virus circolare con maggiore forza da qualche settimana, soprattutto per la spinta che arriva dall’Estero. Nel mondo, stando ai dati, questa è la fase più acuta dall’inizio dell’emergenza nell’inverno scorso.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 51 (+35) in terapia intensiva 1 (stabile), mentre 235 (+28) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 259 (+7) contro i 4.787 dall’inizio della pandemia.

Fonti di Agenzia hanno segnalato 3 nuovi positivi nel campo rom di Scampia su 9 tamponi eseguiti oggi. Sarebbero tutti e 3 asintomatici, posti in isolamento nel campo, dove complessivamente sono 6 i casi totali attuali. Tra loro, c’è una 17enne incinta ricoverata al Policlinico Federico II di Napoli. L’autorità sanitaria sta proseguendo l’indagine epidemiologica.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 di ieri l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.665, a Salerno 700, ad Avellino 572, a Caserta 584, a Benevento 209.