Ercolano – PNRR: Il sindaco Buonajuto nomina l’ex Ministro Nicolais presidente della Cabina di Regia

Sarà l’ex Ministro Luigi Nicolais a presiedere – a titolo gratuito – la cabina di regia per l’attuazione del PNRR del Comune di Ercolano. La nomina è stata firmata dal sindaco Ciro Buonajuto: “Il PNRR rappresenta uno strumento fondamentale che potrebbe stravolgere, in senso positivo, il volto della nostra città. Ma occorre saper sfruttare tale occasione. L’istituzione di una cabina di regia servirà al Comune di Ercolano per avere un coordinamento generale sull’attuazione degli interventi da realizzare nell’ambito del Piano. Ringrazio il Prof. Nicolais per la disponibilità. Sono convinto che la sua esperienza e la sua autorevolezza rappresentino un valido supporto per l’attuazione del PNRR e la valutazione delle iniziative da adottare in via prioritaria”.

La cabina di regia del PNRR sarà presieduta dall’ex Ministro per le Riforme e l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione, e sarà composta oltre che dal sindaco, anche da tre consiglieri comunali, dal segretario generale e dai dirigenti comunali in organico.

“Siamo consapevoli che il contesto nel quale bisogna attuare il PNRR non è semplice. Siamo davanti ad una sfida complicata, anche perché durate il Governo Conte si è parlato solo di risorse e poco di progetti e di attuazione dei programmi. Dobbiamo approfittare del PNRR per fare fronte comune e favorire un balzo in avanti nello sviluppo produttivo e civile di tutta l’area metropolitana di Napoli con i suoi 91 Comuni. Ma per fare questo è necessaria una rivoluzione culturale, perché si rischia di scivolare in una logica assistenziale o addirittura clientelare e in certe realtà del Paese, fuori dalla porta dei sindaci c’è la criminalità pronta ad approfittarne: noi amministratori dobbiamo essere un argine e lavorare per tenere chiusa quella porta” – conclude il primo cittadino.