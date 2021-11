L’Assessorato al Welfare promuove lo spettacolo teatrale “Adagio Napoletano”, evento organizzato dall’Associazione “Tutti a Scuola”. Si tratta del primo appuntamento gratuito per i disabili e le famiglie in programma al teatro Trianon – Viviani domenica 28 novembre alle ore 18.

Lo spettacolo musicale ripercorre i grandi classici della musica napoletana.

“Sono soddisfatto – dichiara l’Assessore Trapanese – della proficua collaborazione con l’associazione Tutti a Scuola. Il ritorno al teatro per disabili e accompagnatori è un evento aggregativo importante, soprattutto dopo il difficile periodo di isolamento Covid. Sono 200 biglietti gratuiti per l’evento (15 per disabili motori e 15 per i loro accompagnatori, 85 per disabili deambulanti e 85 per accompagnatori)”.

E’ possibile prenotarsi al link: https://ingressi.comune.napoli.it/trianon-viviani/ già attivo.