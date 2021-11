La Galleria Marciano Arte continua la stagione espositiva con una mostra personale di Arte Contemporanea dell’artista Dalisca (Elisa Piezzo).

La mostra vuole essere un omaggio alla città di Napoli; particolarmente cara all’artista sia per appartenenza generazionale, sia perché città eternamente “neapolis”, aperta dunque ad ogni accoglienza estranea, ad ogni linguaggio, pertanto moderna e attuale.

In esposizione fino al 29 novembre sulle sale del terrazzo del Castel dell’Ovo di Napoli saranno un gruppo di sculture in terracotta policroma e patinate secondo classiche tecniche di colorazione; in particolare, tre busti di donna rappresentanti le tre fasi del metaforico restauro di un ritratto scultoreo della sirena Partenope. Una collezione di opere grafiche e serigrafie raffiguranti il viaggio tra la storia e la leggenda che la Sirena compie fino alla nostra Napoli.

Ad arricchire l’esposizione un video girato sul mare e sotto il mare, viaggio ipotetico fatto dalle statue esposte, partendo dalle sponde della Grecia fino a giungere alle spiagge napoletane ove la prima delle tre statue rivolgerà il suo discorso ad Ulisse in un doveroso napoletano.