Sposata dal comune di Torre del Greco l’iniziativa “A Natale siamo tutti un pò più buoni ma con loro un po’ di più 2021”. Il comune corallino, infatti, ha stabilito che, a chi adotta un amico a quattro zampe, sarà riconosciuta una fornitura di mangime. Un modo, questo, per spronare l’adozione di un cane.

Infatti, l’iniziativa in favore degli amici a quattro zampe è pubblicizzata sul sito istituzionale della città del mare e del corallo. Cliccando sul banner posto sul portale comunale, ci si ritrova in una sezione dedicata agli amici a quattro zampe che sono ricoverati presso il canile convenzionato con l’ente, il cui scopo è quello di favorire l’adozione di questi animali affinchè trovino una famiglia che li accolga.

Pertanto, di volta in volta, sarà possibile vedere le foto dei cani presenti presso la struttura “Canile Lanna”, con indicazione del sesso, dell’età e del relativo microchip. Adottare un cane è semplicissimo: basta recarsi direttamente presso il canile convenzionato, con il riferimento di microchip del cane così prescelto e compilare la scheda che verrà fornita dagli addetti in loco. In alternativa, si può utilizzare il modello scaricabile online e presentare al servizio “Tutela del Territorio” con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità dell’adottante, concordando con il suddetto servizio tempi e modalità dell’adozione, rendendo disponibile l’animale prescelto nel caso non sia possibile recarsi a prelevarlo nella struttura convenzionata.

Tra coloro che aspettano di trovare una famiglia ci sono cuccioli, ma soprattutto cani adulti. Spesso si preferisce adottare cuccioli perché si ritiene che sia più facile educarli. Al contrario, adottare un cane adulto ospite di un canile da tanto tempo ha molti vantaggi, descritti anche alla pagina web www.canilelanna.com