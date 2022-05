Sangue, lacrime e sudore versati in tutti questi anni ed oggi il primo risultato.

Siamo felici della prima buona notizia su questa vicenda – così in una nota il deputato del M5s Luigi Gallo sulla vicenda Deiulemar e la transizione con Bank Of Valletta annunciata sui giornali – vanno ringraziati tutti gli attori che con determinazione hanno continuato a chiedere giustizia su questa terribile storia che ha coinvolto quasi un’intera comunità. Il m5s ha tenuto sempre la luce puntata sulla Deiulemar ottenendo una delega speciale per il consigliere Vincenzo Salerno in consiglio comunale.

Continuerà il lavoro di audizioni in commissione banche affinché sia chiaro che il periodo della polvere sotto il tappeto è finito affinché intermediario finanziari e trust la smettano di giocare al ribasso con le vittime. Continuerò a chiedere risposte al ministro della giustizia Cartabia con le interrogazioni depositate in Parlamento che restano inevase