Jesolo – Dal 6 all’8 maggio il Grand Prix di Atletica paralimpica a Jesolo. Presenti star italiane e mondiali. La procedura accrediti

Tornano per il secondo anno consecutivo a Jesolo gli Italian Open, il meeting internazionale di Para atletica del circuito World Para Athletics Grand Prix. Dopo il successo dell’edizione 2021, per tre giorni, da venerdì 6 a domenica 8 maggio, lo Stadio Armando Picchi sarà al centro dell’attenzione mondiale con la partecipazione alle gare di 274 atleti di 26 nazioni.

In gara i più importanti atleti italiani (Sabatini, Caironi, Contrafatto, Legnante, Tapia) e campioni mondiali e paralimpici provenienti da tutti gli angoli del globo.

La presentazione degli Italian Open, davanti ad una platea di studenti e professori degli Istituti Comprensivi Scolastici D’annunzio e Calvino, è in programma giovedì 5 maggio alle ore 11:30 alla Sala Palladio del Pala Arrex di Jesolo, con la presenza del Presidente FISPES Sandrino Porru, del vicepresidente federale Antonella Munaro, degli atleti Davide Bartolo Morana e Francesca Cipelli.