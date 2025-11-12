Torre del Greco – Favorire il dialogo e la progettazione comune tra le varie amministrazioni, per facilitare la condivisione di buone prassi, progetti e azioni positive volte a diffondere pratiche gentili e di inclusione nei nostri territori, al fine di contrastare ogni forma di violenza, discriminazione e carenza di inclusione. Con queste motivazioni il 20 ottobre 2023 l’assessorato all’istruzione guidato da Mariateresa Sorrentino ha deciso di partecipare alla rete dei comitati unici di garanzia istituita dalla Città Metropolitana di Napoli e di di fatto aderito al progetto nazionale “Costruiamo gentilezza”.

Con lo stesso spirito, in vista della giornata mondiale della gentilezza, che si celebrerà il prossimo 13 novembre, l’amministrazione comunale intende rende partecipe “la cittadinanza alla realizzazione di pratiche gentili ad impatto sociale, partendo dal coinvolgimento della scuola quale principale attore della comunità educante”.







È il concetto contenuto in una lettera che l’assessore Sorrentino ha inviato ai dirigenti di tutti gli istituti scolastici cittadini, invitando gli stessi “a realizzare pratiche gentili per il bene comune mettendo al centro bambini e ragazzi, affinché la gentilezza diventi un’abitudine diffusa”.

“Tenuto conto – scrive ancora la componente della giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella – che la giornata mondiale della gentilezza coincide con il periodo di realizzazione del progetto nazionale ‘Io leggo perché’, a cui anche l’amministrazione ha attivamente aderito in sinergia con gli istituti scolastici e le librerie del territorio, potrebbe essere una buona idea anche coniugare le due iniziative attraverso la lettura e la riflessione di testi sul tema della gentilezza”.