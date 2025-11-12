Napoli – La delegazione di Città della Scienza, attualmente in missione strategica a Pechino per l’imminente XIV Edizione della Settimana Cina-Italia, ha fatto visita ai due partner già ospiti a Napoli nei mesi scorsi: la Capital Medical University (CMU) di Pechino e la Beijing Academy of Science and Technology (BJAST). Entrambi gli accordi saranno siglati, come nel contesto della XIV Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione, che si terrà dal 13 al 15 novembre a Pechino e Hangzhou.