San Giorgio a Cremano -Pubblichiamo la lettera del sindaco Giorgio Zinno

Cari concittadini dopo poco più di cinque anni sono pronto insieme a tanti amici a CONTINUARE A COSTRUIRE. INSIEME.

Sono stati anni impegnativi ma proficui. L’ultimo periodo ci ha messo a dura prova, ma insieme lo abbiamo superato, dimostrando come il lavoro e il rapporto diretto con i cittadini siano fondamentali per creare un senso di comunità e preservarla dai pericoli.

Molto abbiamo costruito e tanto ancora costruiremo, credendo fino alla fine che il bene per la città sia prioritario rispetto a qualsiasi interesse personale.

Noi non ci ripresentiamo contro qualcuno o contro qualcosa, la nostra squadra è abituata a candidarsi per fare, per crescere: lasciamo ad altri polemiche, giochi di potere, bugie e veleni.

Mi ricandido con molti amici di ieri e molti altri che si sono aggiunti per far vincere San Giorgio a Cremano!

Nei prossimi giorni illustreremo il nostro programma, che non può non tenere conto del periodo difficile vissuto e sarà caratterizzato da una visione della città basata su semplificazione digitalizzazione e partecipazione attiva dei cittadini, confermando sempre il nostro impegno nel sociale che in questi due ultimi anni ha fatto di san giorgio a cremano un’eccellenza.

Tutto sarà affrontato partendo da quel filo diretto con i cittadini che è fondamentale per dare voce alle necessità di una comunità solida.

Qualche mese fa ripetevo che solo con il contributo di tutti ce la avremmo fatta a uscire dal periodo buio, ora ci siamo riusciti. Anche per il futuro sarà così: insieme miglioreremo la nostra amata città!

Noi siamo pronti!