Castellammare di Stabia – Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione del sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino.

È un giorno triste per l’intero comprensorio. La notizia dell’aggressione ad un carabiniere intervenuto a sua volta per sedare una rissa tra giovani imbecilli criminali ci procura rabbia e indignazione. Questa non è Castellammare di Stabia, non posso accettarlo.

Al carabiniere va tutta la solidarietà dell’amministrazione comunale e i ringraziamenti della città tutta. Sono certo che i suoi colleghi stanno lavorando per catturare i responsabili e lui stesso tornerà presto a difendere i cittadini.

C’è tanto da fare per la crescita di questa città. Sicurezza e cultura: nei fatti, sono necessari nuovi e decisivi passi in avanti e misure in queste direzioni.

Sono già in contatto con Prefettura e forze dell’ordine per concordare un piano d’azione.