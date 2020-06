Napoli – Nuova ordinanza per trasporto pubblico, collegamenti con le isole del Golfo, ingressi e rientri da fuori regione.

“Ho firmato l’Ordinanza n. 54, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″, che contiene in particolare disposizioni in materia di trasporto pubblico, collegamenti con le isole del Golfo, ingressi e rientri da fuori regione”, così il governatore De Luca.

Scarica l’ordinanza

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-54-del-2-giugno-2020.pdf