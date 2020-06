Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 sono 4.821 per 12 nuovi casi di coronavirus su 2.020 tamponi esaminati (208.854 dall’inizio della pandemia).

Leggera ripresa del nuovo contagio sul territorio regionale nonostante un numero contenuto di tamponi esaminati.

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato i dati: dall’Ospedale Cotugno di Napoli 132 di cui 2 positivi; all’Ospedale Ruggi di Salerno 560 di cui nessuno positivo; all’Asl di Caserta (presìdi di Aversa-Marcianise) 151 di cui 2 positivi; all’Ospedale Moscati di Avellino 210 di cui nessuno positivo; all’Ospedale San Paolo di Napoli 43 tamponi di cui 3 positivi; all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 420 di cui nessuno positivo; all’Ospedale di Nola 121 di cui 4 positivi; all’Ospedale San Pio di Benevento 80 di cui 1 positivo;​​ all’Ospedale di Eboli 128 di cui nessuno positivo; presso il Laboratorio Biogem 117 di cui nessuno positivo;​​ all’Ospedale Santobono di Napoli 58 tamponi di cui nessuno positivo.

L’Unità di crisi ha aggiornato il conto delle vittime. Con i 2 nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore il bilancio delle vittime sale a 415. Nello stesso lasso di tempo sono stati dichiarati guariti altri 50 pazienti, per un totale di 3.504, di cui 3.440 totalmente guariti e 64 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale della Campania, il Ministero ha diffuso la tabella con gli ulteriori dati clinici. I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 236 (+12) in terapia intensiva 7 (+1), mentre 647 (-62) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 890 (-49, ma non sono contabilizzati i 60 di Ariano Irpino riscontrati con lo screening) contro i 4.809 dall’inizio della pandemia.