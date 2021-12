Non accenna a placarsi il numero dei contagi da Covid 19, la pandemia che tiene col fiato sospeso il mondo ormai da quasi due anni, registrati nella cittadina di Torre del Greco.

Ventotto sono state le nuove guarigioni registrate nella giornata sola del 6 dicembre a Torre del Greco. Preoccupazione, inoltre, per i 48 nuovi e certificati casi di positività, di cui 1 in regime ospedaliero ed 1 ripositivizzato.

I dati sono stati trasmessi dal Centro Operativo Comunale – dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’​ASL Na3 Sud​ e con l’​Unità di Crisi Regionale.

Muta, così, il bilancio della​ seicentodecima giornata consecutiva di attività del ​C.O.C.:​

Totale ospedalizzati:​ 21;

Totale in isolamento domiciliare:​ 296;

Totale guariti dal COVID 8128;

Totale decessi:​ 178.

Istituito, dall’ ASL, un ulteriore numero verde al quale è possibile rivolgersi – tutti i giorni – dalle ore 8 alle ore 20: 800936630.

Il C.O.C. precisa, altresì – ai fini di una più agevole ed immediata comunicazione con i cittadini – che coloro ai quali è stato praticato il tampone e che restano, al momento, in attesa di conoscerne l’esito possono – nel pieno rispetto e tutela della privacy – rivolgersi ai numeri telefonici 081.8830736 e 081.8497030, reperibili tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.

Si segnala, inoltre, che con nota prot. n. 2882 del 12.11.2020 da parte dell’Unità di Crisi della Regione Campania è stato disposto che per poter effettuare il tampone molecolare, ovvero, per la ricerca di SARS-CoV-2 presso un laboratorio privato è necessaria la prescrizione medica su cosiddetta “ricetta bianca” con l’indicazione dell’effettuazione della prestazione.

Ciò si rende necessario al fine di garantire una maggiore appropriatezza dei percorsi di Sanità Pubblica. ​ ​

Non da ultimo, è stato attivato, dall’Ambito Territoriale 31 del Comune di Torre del Greco, il numero di prossimità per le persone in quarantena domiciliare, anziani non autosufficienti e famiglie con minori, reperibile al numero verde: 800.17.16.36, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.