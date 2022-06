Mostra fotografica Sala Foyer – PAN Palazzo delle Arti di Napoli via dei Mille 60

19 giugno- 03 luglio 2022 A cura di Diego Marotta

sabato 25 giugno 2022 ore 11.00-13.00 in occasione della Giornata Mondiale della Vitiligine

presso Sala Conferenze del Pan-Palazzo delle arti Napoli,

Incontro con l’autrice Rosa Mariniello, Presentazione Paolo De Stefano

In collaborazione con il Comune di Napoli

VITILIGO è un progetto fotografico realizzato tra il 2018 ed il 2019, che raccoglie una serie di ritratti ambientati di persone affette da vitiligine. La vitiligine è una malattia cronica non contagiosa caratterizzata dalla comparsa sulla cute di aree di depigmentazione dovute a riduzione o assenza di melanociti. Colpisce una percentuale compresa tra l’1 e il 2% della popolazione mondiale, senza alcuna distinzione di età, sesso o etnia, e ha un decorso imprevedibile. Le immagini offrono allo sguardo una dimensione privata, spesso sofferta, troppo spesso rifiutata. Una dopo l’altra, ci invitano a compiere un percorso conoscitivo e, insieme, di riflessione sui canoni estetici dominanti.

Le cause esatte del disturbo sono ancora ignote, ma diversi fattori partecipano alla sua eziopatogenesi, tra i quali una reazione autoimmunitaria, lo stress o l’esposizione a eventi traumatici, e l’ereditarietà. Un nuovo studio scientifico realizzato in Italia e pubblicato solo nel 2021, attribuisce alla presenza della Proteina Mia (acronimo di Melanoma Inhibitory Activity) la comparsa delle macchie bianche sulla pelle. Sebbene i vari trattamenti disponibili – dalle terapie topiche con creme o lozioni, alla fototerapia, alle cure farmacologiche – contribuiscano a ridurne la visibilità, allo stato attuale non esiste ancora una cura. Per realizzare questo progetto, la Mariniello ha incontrato e ritratto persone in cinque diversi paesi: India, Cina, Danimarca, Cuba e Italia. L’India, la Cina e la Danimarca sono le tre nazioni con la maggiore incidenza di casi (nella regione del Gujarat, in India, si arriva al 9%). Cuba merita invece attenzione in virtù di un centro specializzato de L’Avana, dove è stato scoperto e sviluppato un prodotto per il trattamento della vitiligine basato sull’estratto di placenta umana, prodotto molto economico (il costo è inferiore a quello di una barretta di cioccolato) ma, a uanto si sostiene, di grande efficacia.

VITILIGO si interroga, inevitabilmente, sui temi della bellezza, dell’identità e del cambiamento. Le conseguenze emotive della stigmatizzazione possono essere devastanti: bassa autostima, ansia, e persino depressione. In altre parole, questa malattia non è solo una questione di pelle. Le foto catturano un’immagine autentica dei soggetti, i quali hanno superato l’ostacolo più grande – lo sguardo e il giudizio altrui – e si sono mostrati con forza e umiltà, restituendo alla loro figura una dignità intimamente smarrita.

Rosa Mariniello, napoletana classe 1970, dopo la laurea in Architettura, conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II collabora come fotografa con diversi studi di architettura partenopei e segue progetti personali legati allo studio del paesaggio urbano e rurale italiano. Nel frattempo si inoltra in nuovi percorsi fotografici legati al Ritratto.

Nel 2006, trasferitasi a Roma, lavora come fotografa di scena e video-maker (backstage) per molte case di produzione cinematografiche e televisive Italiane dal 2006 e 2016.

Dal 2011 segue come fotografo Concerti, Premiere Cinematografiche e Internazionali di Cinema in Italia e all’estero. Nel 2011 entra a far parte della European News Agency & G.N.S.PRESS come fotoreporter internazionale (21-01-7192 8-IPC). E’ autrice de Lo Scorrere del Tempo per la Collezione Doni di ImagoMundi. I suoi lavori hanno ricevuto premi internazionali e sono stati esposti in diversi Festival Internazionali di Fotografia (World Report Award- Short Story Category, Kuala Lumpur Photo Essay Project Grant, Portraits Hellerau, The Independent Photographer, Prize NYC4 PA – The Human Body).