Annunciata la data per la quinta edizione dell’attesa Vesuvio Race, regata velica che si terrà sabato 6 aprile 2024 con partenza nelle acque antistanti Torre Annunziata, detta baia dell’Oncino, e che si svilupperà in tre percorsi che abbracciano l’intero golfo di Napoli.

La Vesuvio Race apre il circuito delle più importanti regate offshore previste in V zona dalla FIV, Federazione Italiana Vela, ed ancora una volta si conferma tra i circuiti più amati per il paesaggio, gli aspetti tattici e lo spirito di entusiasmo e aggregazione che la caratterizzano.

La partenza è prevista per il 6 aprile in tarda mattinata, quando il segnale di avviso darà il via alla gara.







Le imbarcazioni e i relativi equipaggi provenienti da tutta Italia si confronteranno in tre percorsi di diverse difficoltà, aprendosi come sempre ad una platea trasversale di regatanti.

Tre percorsi nel Golfo di Napoli

Il percorso principale: Vesuvio Race, un percorso di 70 miglia nautiche, ricco di passaggi sotto costa, con partenza dalla Baia dell’Oncino di Torre Annunziata e giro delle isole di Procida, Ischia e Capri con arrivo a Castellammare di Stabia.

Vesuvio Race Light, un percorso ridotto di sole 45 miglia nautiche con partenza dalla Baia dell’Oncino di Torre Annunziata e boa alla Corricella di Procida, percorso a bastone che prevede lo stesso arrivo nelle acque tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia.

Vesuvio Race Coastal, la regata più breve, stessa area di partenza ma rotta verso lo scoglio del Vervece: con 20 miglia di ingaggi e strategia ed elevato tasso tecnico, dedicata agli sportboat.

Vesuvio Race nasce nel 2018 dall’idea di tre amici professionisti del mondo velico, originari del territorio vesuviano e legati per esperienza e passione al Golfo di Napoli, splendido scenario e campo tattico avvincente.

Oggi alla sua quinta edizione, raccoglie un numero sempre crescente di partecipanti provenienti da tutta la Campania ed oltre.