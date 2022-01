Tutto pronto per “Vesuvio Ciclocross”, l’appuntamento in programma domenica 16 gennaio a Torre del Greco.

La manifestazione farà chiudere ufficialmente i battenti sia per il Mediterraneo Cross che per il Campania Cross ed è pronta ad accogliere gli atleti provenienti dalle diverse regioni italiane per la seconda edizione della Vesuvio Ciclocross.

Location dell’evento è il parco “Valle dell’Orso” di Torre del Greco, già noto per altre importanti kermesse. Alla fine delle competizioni, seguiranno le premiazioni giornaliere del Vesuvio Cross, quelle dei circuiti Mediterraneo Cross e Campania Cross.

Secondo le norme anticovid, all’evento potranno accedere solo atleti e dirigenti con greenpass.