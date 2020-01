Torre del Greco – Al via, da venerdì 24 gennaio, una due giorni di eventi e di attività nell’ Auditorium “ Ponte Morandi” dell’’ex complesso “ SS. Trinità” di Torre del Greco in via Circumvallazione.

Le manifestazioni si inseriscono nell’ambito della seconda edizione di “ Vesevus de gustibus: le arti, i sapori, le tradizioni”, la rassegna edita e promossa da Città Metropolitana di Napoli e finalizzata alla valorizzazione in rete delle tradizioni, dell’enogastronomia e delle bellezze dei territori compresi all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio, tra i quali rientra anche il comune di Torre del Greco.

Si parte, venerdì 24 gennaio alle ore 18.30 con un concerto musicale a cura del Liceo “M. Bassi” di Castellammare di Stabia, e, a seguire una degustazione di prodotti e peculiarità culinarie tipiche dell’area vesuviana a cura dei giovani allievi dell’ Istituto Alberghiero “Pantaleo” di Torre del Greco.

Sabato 25, invece, sempre all’auditorium “Ponte Morandi”, un altro momento musicale – alle ore 10.00 – curato dagli allievi del Liceo Musicale “Albertini” di Nola.

“Una opportunità per i nostri territori – le parole del vicesindaco ed assessore alle attività produttive, Michele Borriello – che anche la città di Torre del Greco ha voluto cogliere per mettere in risalto l’eccellenza del proprio sostrato culturale. La valorizzazione dei saperi e dei sapori rappresenta una chiave di interazione, importante, con la quale riscoprire e riqualificare le tradizioni e le specifiche peculiarità che contraddistinguono, da sempre, un’area territoriale, quella strettamente vesuviana, da sempre ricca di storia e di vicende. Il mio personale ringraziamento a tutte le forze impegnate negli eventi di questa due giorni, in particolar modo, a tutti gli studenti ai quali in primis è rivolto il senso della nostra azione amministrativa”.