Eboli – Un viaggio ideale tra otto paesi: torna “La Terra delle zucche”

Dal 4 ottobre al 2 novembre torna a Eboli l’evento di “Ma dove vivono i cartoni?”

Con l’arrivo dell’autunno non si può non immergersi nel mondo variegato delle zucche. Così torna con tante novità e fantastiche scoperte l’VIII edizione de «La terra delle zucche» di “Ma dove vivono i cartoni” che si terrà tutti i week end, dal 4 ottobre al 2 novembre all’Oasi di Lagosele ad Eboli. Un percorso immersivo nello straordinario sito con un colorato campo di zucche e tante attività, percorsi fantastici e laboratori che si svolgeranno in prossimità del misterioso bosco e del suggestivo lago. Quest’anno la grande novità consiste in un viaggio ideale tra otto paesi che saranno vissuti dal punto di vista culturale, tradizionale ed anche enogastronomico.







Si andrà alla scoperta della Svezia dove, oltre ai fantastici paesaggi, si potrà incontrare Pippi Calzelunghe che delizierà i presenti con le sue succulente polpette.

Passando per la Svizzera, poi, ci si imbatterà in Haidi con le sue caprette, oltre a degustare il famoso cioccolato della zona. Ancora ci si troverà in Germania dove si potrà vivere il leggendario Oktoberfest e in Irlanda con il San Patrick day dove si potranno scoprire tante leggende celtiche.

Grande novità di quest’anno, arrivando in Olanda nel viaggio ideale, è la Van Gogh experience, che permetterà non solo di provare le patate olandesi ma anche di dipingere i quadri del noto pittore sulle rive del lago. Non mancherà la Danze Country con vere e proprie scene da far west dove si potranno conoscere tante storie del posto.

Un giro anche in Italia con la degustazione di prelibatezze locali e della Pizza di Totó Sapore.

Nelle cosiddette “Notti di Halloween” poi spazio al brivido con la visita al bosco infestato e al cimitero delle zucche, un’esperienza da fare al buio alla scoperta di creature mostruose.

Non mancherà un salto in Messico attraverso la rappresentazione del “Dia del muerto”, ispirato al cartoon Coco, e cioè la rievocazione della tradizionale celebrazione dei morti messicana dove i defunti sono onorati con doni sulle tombe.

Poi ci sarà il grande campo di zucche dove i bambini potranno divertirsi e portare a casa la propria zucca; laboratori di pittura; musica e l’entusiasmante giro sul trattore.

Un’esperienza unica che implica tanti aspetti e, come sempre, è in linea con la mission che da tanti anni porta avanti “Ma dove vivono i cartoni?, della family experience. Iniziative che coinvolgano i bambini ma anche le loro famiglie che svolgono tutti insieme le attività.

«Siamo arrivati all’ottava edizione con grande successo alle spalle- dice Aurora Manuele, Ceo&founder di “Ma dove vivono i cartoni”- e questo ci rende orgogliosi perché i nostri sforzi di offrire sempre una kermesse soddisfacente sono stati ripagati. Siamo stati tra i primi in Italia a realizzare questo evento ed oggi possiamo dire che è un vero must. Promettiamo anche per questa edizione tante meraviglie».

Orari di ingresso : 10/11/12/13/14

Chiusura: 17.30

Prenotazioni attive sul nostro sito

Info whatsapp ⁨327 254 0679⁩