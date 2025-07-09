Napoli – Tutto pronto per la XXIV edizione di “3 Giorni per la Scuola”, la convention nazionale di riferimento sull’istruzione che si terrà alla Città della Scienza di Napoli dal 7 al 9 ottobre 2025.

Un appuntamento di grande rilevanza per i contenuti e dunque anche interessante dal punto di vista mediatico focalizzato sulle grandi trasformazioni del mondo scolastico: innovazione, inclusione, nuove competenze e il cruciale raccordo tra istruzione e mondo del lavoro alla presenza di un numero significativo di ospiti tra dirigenti, docenti, studenti, enti e istituzioni.

Tra i vari temi:

Intelligenza Artificiale e Nuove Frontiere (dall’incertezza all’opportunità per una scuola innovativa) ; tecnologie abilitanti Manifattura@Campania Industria 4.0 per l’artigianato digitale e non solo; l’inaugurazione in anteprima per le scuole e i giornalisti della mostra “ARACHNIDA – Il fascino segreto di ragni e scorpioni”; dibattiti per creare una sinergia produttiva tra scuola, territorio e istituzioni;focus su Giovani, Salute e Futuro; lo spettacolo “Il Nodo Inglese. Racconto teatrale alle origini del digitale” di e con Valeria Patera, che si terrà al Planetario di Città della Scienza l’8 ottobre alle ore 12:00, promosso dal MIC – Ministero della Cultura.







L’evento inaugurale in Sala Newton il 7 ottobre alle ore 10:00 darà voce alla creatività dei giovani talenti con il “Campania Young Festival – Tocca a noi”: e dopo i saluti istituzionali il palco ospiterà una meravigliosa sorpresa.