Si terrà il 17 giugno a Napoli la festa che Gigi D’Alessio ha organizzato per celebrare i suoi trent’anni di carriera.

Il noto artista cantante partenopeo, infatti, sarà in Piazza del Plebiscito per il concerto “Uno come te – Trent’anni insieme”.

La prevendita dei biglietti è partita da qualche giorno e già si prevede che l’evento sarà un sold out. La corsa ai biglietti infatti è partita alla grande.

Per l’occasione, l’artista napoletano ripercorrerà insieme ai suoi fans ed agli ospiti che interverranno la carriera, sia quella musicale che quella televisiva.

(Foto dal web)