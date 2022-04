Sta per spiccare il volo “Cinematopedia”: un progetto e, allo stesso tempo, un’ottima opportunità per tutti i giovani under 35 che aspirano ad entrare nel mondo del cinema e del teatro.

Il progetto prenderà vita nel centro giovanile Asterix di San Giovanni a Teduccio, alle porte di Napoli.

A firmare il progetto è l’Associazione di Promozione Sociale Callysto.

L’adesione darà la possibilità di approfondire e scoprire al meglio anche il ruolo del doppiaggio: il noto attore-doppiatore Luca Ward, amatissimo nel settore, approderà infatti per l’occasione a Napoli.

L’incontro con Ward si terrà il 14 maggio 2022.

Il progetto si rivolge a 14 giovani professionisti attivi nell’ambito teatrale, cinematografico e audiovisivo.

Per candidarsi basterà scrivere una mail a info.callystoarts@gmail.com entro le ore 12 del 28 aprile 2022 inserendo nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione”, allegando in un unico file in formato pdf: dati anagrafici e documento di identità; recapiti e contatti telefonici; una breve lettera di motivazione con annesso curriculum vitae; una breve descrizione e titolo dell’estratto scelto per la recitazione.