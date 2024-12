Maurizio de Giovanni sarà l’ospite del prossimo appuntamento culturale a Palazzo Vallelonga.

Lo scrittore partenopeo sarà da noi per presentare il suo ultimo libro: Volver – Ritorno per il commissario Ricciardi, edito da Einaudi e pubblicato lo scorso 26 novembre.







È una storia di ritorni quella che de Giovanni racconta in “Volver”, il nuovo e, forse, ultimo capitolo delle avventure che hanno per protagonista il commissario Ricciardi e il suo mondo di variegata umanità.

Una sorta di viaggio a ritroso nello spazio e nel tempo la cui traiettoria curva verso le profondità della memoria e qui interroga i fantasmi di un passato che pare aspettare soltanto di essere ridestato per consegnare la sua verità: il percorso indirizzato all’approdo laddove si era partiti, lasciando qualcosa in sospeso, un conto aperto con se stessi, una ferita da ricucire, un’ossessione da acquietare. «Dove tutto era iniziato e lui si era trovato bambino davanti al Fatto, al veleno che gli aveva intossicato l’esistenza e ancora lo attanagliava quando capitava davanti alla morte violenta. Dove non aveva avuto il coraggio di tornare, mai più. E dove però presto o tardi sarebbe dovuto tornare. Alla radice del suo dolore».

“Volver” chiude la trilogia del tango che de Giovanni aveva inaugurato con “Caminito” nel 2022, proseguendo con “Soledad” l’anno scorso.

La vicenda si svolge nel 1940 nel basso Cilento, a Fortino, la terra d’origine di Ricciardi il quale, lasciata la questura di Napoli, veste i panni del barone Luigi Alfredo di Malomonte.

La presentazione si terrà giovedì 12 dicembre alle ore 18,30 nell’Auditorium di Palazzo Vallelonga, Corso Vittorio Emanuele 92 a Torre del Greco.

Accolto dal Presidente della Banca Mauro Ascione, l’autore dialogherà con il giornalista Gianni Russo.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Questo appuntamento rappresenta per la nostra Banca un’occasione per condividere il patrimonio culturale con il territorio e le persone a cui siamo legati promuovendo iniziative per creare occasioni di crescita sociale ancor prima che economica.

L’obiettivo è quello di rendere Palazzo Vallelonga un contenitore culturale aperto a tutti centro di iniziative e attività che valorizzano le nostre radici e la nostra terra.

Info: relazioniesterne@bcp.it