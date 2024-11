A Torre del Greco, quest’anno, non ci sarà il tradizionale Villaggio di Natale, negli anni addietro organizzato presso la Valle del Natale di via Giovanni XXII.

“Con un misto di emozione e dispiacere – si legge da un comunicato diramato sul sito ufficiale -, annunciamo che il Villaggio di Natale quest’anno non aprirà al pubblico.

La decisione è stata presa per intraprendere importanti lavori di ristrutturazione che ci permetteranno di rendere la vostra esperienza a Valle dell’Orso ancora più straordinaria e indimenticabile.







Per noi di Valle del Natale, ogni dettaglio conta: dalle luci scintillanti alle attrazioni più emozionanti, vogliamo che tutto sia perfetto per accogliervi in un luogo dove grandi e piccini possano vivere la magia del Natale in modo speciale.

I lavori che stiamo per intraprendere – spiegano – sono pensati proprio per voi, per garantire spazi rinnovati, nuove attrazioni e meraviglie che incanteranno tutti, sia d’estate con il parco acquatico che d’inverno con il villaggio di Natale.

Questo è un passo necessario che prenderà tempo, ma è fatto con il cuore, con la promessa di offrire il prossimo anno un parco che supererà ogni vostra aspettativa, dove l’incanto sarà palpabile in ogni angolo e la magia si sentirà ancora più viva.

Non vediamo l’ora di accogliervi di nuovo, ancora più numerosi e desiderosi di vivere con noi un’esperienza speciale targata Valle dell’Orso”.

E così, quest’anno la magia del Natale per famiglie e bambini non si accenderà in quella zona posta in periferia a Torre del Greco.

Non resta che attendere che siano rese note eventuali altre attività sul territorio per accendere la magia delle festività per grandi e piccini.