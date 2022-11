Sabato 19 novembre e domenica 20 novembre ai Molini Marzoli di Torre del Greco era in programma la kermesse “Aspettando il Natale ai Molini”, la duegiorni organizzata dal Comune di Torre del Greco, dalla Croce Rossa di Ercolano e dalla Proloco.

Purtroppo, a causa del maltempo, l’organizzazione si è fermata: non sarà più, quindi, allestita l’esposizione degli artigiani e dei maestri presepiali. Saltato anche il programma musicale e le degustazioni culinarie. Per l’occasione, anche il mondo della pesca locale ne era stato coinvolto, ma anche per questo settore l’appuntamento sarebbe solo rinviato.

“La manifestazione – fanno sapere gli organizzatori – è rinviata a data da destinarsi a causa del maltempo previsto per il fine settimana”.

All’evento, come annunciato dagli organizzatori, avrebbe dovuto partecipare anche lo chef, Luigi Vitiello, noto nel panorama come campione mondiale per il premio miglior panettone.