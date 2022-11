In considerazione della nota protocollo n. 22318 del 14 Novembre 2022 con la quale il Responsabile dei Lavori della Italgas Reti, in accordo con il Responsabile Manutenzioni e Strade del Comune di Torre del Greco ha chiesto l’adozione di un apposito dispositivo di viabilità per interventi di riqualificazione del manto stradale, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 4702 del 15 Novembre 2022 il seguente dispositivo di viabilità:

VIA VITTORIO VENETO – da intersezione con I Traversa Vittorio Veneto fino a intersezione con Via Circumvallazione – Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati della carreggiata – nei giorni 21 -22 – 23 – 28 – 29 Novembre 2022 dalle ore 9 alle ore 17.