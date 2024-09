Stasera serata di chiusura a Torre del Greco per la terza edizione di DEVOZIONI Festival.

Ideato e diretto da Gigi Di Luca, finanziato da Città metropolitana di Napoli e organizzato dal Comune di Torre del Greco, nell’ambito del progetto “Tra il Vesuvio e il Mare l’Arte è Circolare”, questo festival intende valorizzare la città corallina attraverso musica, sport, arte e storie da raccontare.

Come quelle di Maradona e Mercedes Sosa o dei grandi artisti e sportivi che hanno segnato la storia del nostro tempo.







L’edizione 2024 è incentrata sul tema della devozione, intesa come passione per la vita, come appartenenza, fedeltà alle proprie idee.

Come atto e testimonianza di fede, non strettamente dal punto di vista religioso, ma come abnegazione e impegno per i diritti umani e civili, come resilienza nel praticare uno sport oltre ogni limite.

Lunedì 30 settembre, per il terzo e ultimo atto della rassegna, sono attesi ai Molini Marzoli (ore 21) i 99 Posse in concerto.

Formazione seminale fin dalla sua fondazione, con oltre trent’anni di carriera alle spalle, i 99 Posse hanno segnato la storia di un genere con album pluripremiati come “Curre guagliò”, “Cerco tiempo” e “Corto circuito” e migliaia di concerti che hanno cambiato il modo di fare e vivere la musica in Italia.

La formazione attuale include ‘O Zulù (Luca Persico), Marco Messina, JRM (Massimo Jovine), Simona Boo e Giuseppe Spinelli.

La loro musica affronta da sempre temi cruciali come l’immigrazione, la disuguaglianza sociale e la corruzione, mantenendo sempre un approccio diretto e senza compromessi.

Ad anticipare il loro live set, è in programma alle ore 18 al Palazzo Baronale (aula consiliare) l’incontro dal titolo “I testimoni della Devozione – esperienza di vita a servizio dell’umanità”.

Interverranno, tra gli altri, Elena De Filippo (Cooperativa Dedalus), Laura Marmorale (Mediterranea Saving Humans), Omar Suleiman (Comunità palestinese della Campania), Lucia Sorrentino (Dottore in Storia dell’Africa), oltre a esponenti istituzioni locali e nazionali.

Tutte le iniziative e gli spettacoli della terza edizione di Devozioni sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni: cultura@comune.torredelgreco.na.it