Gli arrangiamenti del Maestro Carlo Morelli colorano il programma musicale, di moderne sonorità presentando rielaborazioni di standard natalizi intramontabili, come “Silent Night” e “Santa Claus is Coming to Town”, “Last Christmas”, “Oh Happy Day” e tanti altri.

Il grande coinvolgimento del pubblico, il ritmo, l’esplosione di suoni e colori sono accompagnati dalla spettacolarità dei brani interpretati “a Cappella”, senza interventi musicali, dove le sole voci creano armonie complesse e straordinarie che accompagnano melodie famose di grandi classici.

L’evento che si terrà in Villa Campolieto ad Ercolano domenica 18 dicembre alle 18.00 è ad ingresso gratuito senza prenotazione sino ad esaurimento posti.