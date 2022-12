Festeggiare il Natale e Capodanno in tutta sicurezza. Il sindaco Ciro Buonajuto ha firmato un’ordinanza per regolamentare le attività da poter svolgere in città in occasione delle festività natalizie.

Il provvedimento sancisce il divieto per i giorni 24 e 31 dicembre la vendita e il consumo di bevande contenute in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro su tutto il territorio cittadino e la produzione ed emissione sonore all’esterno dei locali e sulla pubblica strada. Inoltre è vietato, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2022 e l’8 gennaio 2023, la vendita di fuochi e giochi pirotecnici su tutto il territorio comunale.

Limiti anche per i titolari e gestori di attività commerciali che dovranno comunicare al SUAP e al Dirigente della Polizia Municipale entro le non oltre le ore 14.00 del giorno 21 dicembre, a mezzo pec protocollo.ercolano@legalmail.it o alla mail dedicata suap.comunediercolano@gmail.com, l’eventuale organizzazione di attività di brunch o aperitivi augurali per i giorni 24 e 31 dicembre che dovranno terminare entro le ore 18.00, per consentire le operazioni di pulizia straordinaria delle strade e delle piazze cittadine.

I trasgressori saranno puniti con multe da 50,00 a 3.000,00 euro.