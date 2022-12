Si svolgerà mercoledì 21 dicembre, alle 15.30, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, l’evento di musica e cultura promosso dalla consigliera comunale Mariagrazia Vitelli, in collaborazione con l’istituto superiore “F. Galiani”, l’istituto comprensivo “Nazareth” e l’Inner Club “Matilde Serao” di Napoli.

Protagonisti della serata saranno l’orchestra “Città di Sarno”, formata interamente da artisti under 30, e il coro filarmonico “Campania Felix”, nato dalla collaborazione tra i cori “Vesuviano” di Palma Campania, “Alba Nova” di Scafati e “Laetamini in Domino” di Sarno. L’ensamble, diretta da Celestino Pio Caiazza, presenterà agli ospiti in sala un’ampia selezione dei più celebri brani tratti dalla tradizione natalizia internazionale, con un programma rivolto in particolar modo agli alunni degli istituti napoletani, ospiti speciali della serata.

L’evento è aperto al pubblico e ad ingresso gratuito.